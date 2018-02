In Hoeven telt op Super Tuesday heel even een ander kampioenschap

De 27-jarige Van Nijnatten is sinds enkele weken vader en onderstreept dat zowel het carnavals- als het voetbalvirus chronisch is. Zoon Riff is een krappe drie weken oud, maar wordt in aanloop naar carnaval al elke dag meegenomen naar de bouwschuur. ,,Maar zijn allereerste uitje was onze wedstrijd in Hontenisse. Verloren we met 3-0. Hopelijk geen voorbode voor zijn eerste optocht." Het is even aanpoten met een kleine dreumes op de schouder. Werken, bouwen, de kleine naar bed brengen, trainen en weer bouwen. Zo ziet het dagschema er deze weken uit voor de voormalig speler van Halsteren. ,,Kijk, ik wil die kleine natuurlijk zoveel mogelijk zien. Het lijkt misschien een zwaar programma, maar het zijn mijn drie passies (voetbal, carnaval en Riff, red.). Leuk feitje is trouwens dat Riff de jongste Peej is. Er is na Riff in Hoeven nog niemand geboren."