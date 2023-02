In de derde klassen draait alles om de ‘heilige acht’, nacompetitie ontlopen is alles voor Zwaluwe en Seolto

Zilveren Schoen | Don­gen-spe­ler Fatih Kamaci springt de top 3 in na dubbelslag tijdens zege op koploper

Shenty Saez was de gevierde man in de slotminuut bij Dongen, maar het was aan Fatih Kamachi te danken dat Dongen twee keer op voorsprong was gekomen. De Dongense goalgetter stijgt door zijn doelpunten naar de gedeeld derde plaats in het Zilveren schoenklassement.

3 februari