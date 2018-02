In de ban van een nieuwe spelfoutzaak: 5 vragen over overschrijvingen

spelfoutzaakVoor de tweede keer in korte tijd krijgt een speler in het amateurvoetbal een flinke straf voor een administratieve fout bij een overschrijving. Wat zijn de regels en waar ging het mis bij Arthur Raaymakers?

Wanneer mag een speler van club verwisselen?

Een speler in de A-categorie (de eerste elftallen in het seniorenvoetbal) die wil overstappen naar een andere club moet die overschrijving regelen vóór de deadline. De uiterste overschrijvingsdatum was dit jaar op 15 juni, 23.59 uur. Wanneer een speler bij zijn huidige amateurclub een contract heeft, mag hij een transfer maken t/m 31 augustus. Sinds dit seizoen is er ook een winterse transferperiode voor contractspelers bij amateurclubs. Die loopt van 1 januari t/m 31 januari, 23.59 uur.

Tussentijds overschrijven kan dus niet?

Er gelden wel enkele dispensatiecriteria. Redenen voor een geldige tussentijdse transfer zijn onder meer: gewijzigde medische, studie-, werk- of woonomstandigheden. Betrokken partijen moeten daarvoor wel een aantal documenten (verklaring werkgever, inschrijfformulieren school, medische verklaringen, bijvoorbeeld) opsturen naar de voetbalbond. Zo kon het bijvoorbeeld dat Tiago Faria da Silva zich begin 2016 van Achilles Veen (zaterdagteam) naar het zondagteam van Halsteren kon laten overschrijven. Vanwege zijn werk kon hij niet langer op zaterdag voetballen.

Hoe gaat zo'n overschrijving in zijn werk?

Transfers worden digitaal aangevraagd via het systeem Sportlink Club. Een speler moet zich eerst afmelden bij zijn huidige club. Dan krijgt hij een zogenaamde, unieke relatiecode. Met die code kan de nieuwe club via Sportlink de overschrijving aanvragen. De te verlaten club kan de overschrijving blokkeren als ze daar een reden toe ziet, bijvoorbeeld wanneer er nog spullen ingeleverd moeten worden of contributie betaald moet worden. Wanneer er zo'n blokkade geldt, kan de KNVB niks doen en gaat de overschrijving niet door.

Waar is het dan misgegaan bij Giovanni Verduijn en Arthur Raaymakers?

De twee 'spelfoutzaken' lijken hetzelfde, maar verschillen wel degelijk iets van elkaar. De transfer van Verduijn vond namelijk wel plaats in de zomer, vóór de deadline. Maar door zijn oude club, Unitas'30, was hij vanwege een betalingsachterstand niet vrijgegeven. Er stond dus een blokkade op de overschrijving. Grenswachters heeft Verduijn echter als 'Verduyn' aangemeld, als het ware als een nog niet bestaande speler, waardoor die blokkade niet aan het licht kwam. De KNVB kreeg lucht van deze zaak en oordeelde dat Grenswachters en Verduijn onzorgvuldig handelden door zijn naam met 'y' in plaats van 'ij' te schrijven. De aanklager meent dat je op z'n minst kan verwachten dat je iemand met de juiste naam kan invoeren. Daarnaast was de aanklager van mening dat een speler goed weet dat je je niet zomaar kunt aanmelden bij een andere club. Verduijn kreeg acht duels schorsing opgelegd, een hoger beroep haalde niets uit. Grenswachters kreeg vier punten in mindering: één voor ieder duel dat Grenswachters won met Verduijn in de basis.

Ook Raaymakers werd met een spelfout aangemeld bij zijn nieuwe club: als Raaijmakers. Maar BSC vulde wel de relatiecode in die Raaymakers van Cluzona meekreeg. Desondanks kwam in het systeem geen melding van een blokkade. Raaymakers stond namelijk ingeschreven bij Cluzona mét een blokkade. Hij moest nog kleding inleveren. Dat is inmiddels gebeurd, Cluzona heeft de blokkade dan ook verwijderd, maar in tussentijd had Raaymakers al gespeeld bij BSC. Omdat de overschrijving buiten de transferperiode plaats vond, is deze niet reglementair.

En nu?

Tot en met dinsdag hebben speler en club de mogelijkheid om beroep aan te tekenen. Raaymakers zei gisteren nog te twijfelen. Wanneer een van de betrokken partijen in beroep gaat, buigt de tuchtcommissie zich over de zaak. Die commissie komt dan met een uitspraak. Dan is er nog een laatste beroepsmogelijkheid en zou de beroepscommissie nog met een definitieve uitspraak kunnen komen.