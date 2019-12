In 2020 zal iedere beschikbare TSC’er er de schouders onder moeten zetten

Voor de buitenwereld leek de club, na de vorige bestuurscrisis, de zaakjes weer aardig op de rails te hebben. Een puike jeugdopleiding met vrijwel alle topteams spelend in de divisies, een zelf opgeleid eerste elftal dat na de promotie van afgelopen zomer de weg omhoog weer heeft gevonden, toptrainer ‘Toto’ Cornelissen voor de groep en last but not least de werkelijk schitterende accommodatie die nog niet zo lang geleden werd gerealiseerd. Alles koek en ei aan de lommerrijke Warandelaan zou je zeggen. Nou, nee dus. De boekhouding blijkt een ongelooflijke janboel. Paniek. Dit is zeker géén bermbrandje.