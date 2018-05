Ikililou scoort viermaal en wint Zilveren Schoen

zondag derde divisie Verliezend Dongen besluit seizoen op vierde plaats

18:51 Ondanks een 3-1 nederlaag bij HSC '21 is Dongen het seizoen in de Derde Divisie geëindigd op een knappe vierde plaats. In tegenstelling tot vorig seizoen spelen De Kanaries geen nacompetitie en zit het seizoen erop voor de blauw-gelen.