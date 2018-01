Ik pleit voor een ouderwetse grenscontrole op de Moerdijkbrug: petitie starten?

In 2015 zag ik Björn (zijn roepnaam) live bij Bier & Ballen in de Halstraat. Een paar nummers akoestisch. De man alleen met zijn gitaar in een café vol mannen. Eerlijk gezegd was ik vooraf een beetje bang voor het optreden. 'Hé, een bebaarde zingende ex-voetballer! Leuk, lachen, man'. Dat sfeertje. Gelukkig viel dát honderd procent mee. Een gevoelig optreden met mooie liedjes volgde. Gelukkig maar. De toegift was een inkoppertje. Björn biechtte namelijk op dat hij dolgraag bij NAC had gevoetbald. Er werd wel geflirt, maar tot verkering kwam het helaas nooit. Jammer. Tóch een groot applaus.

In een wereld vol strontverwende, zichzelf schromelijk overschattende blaaskaakjes was de voetballer 'Doelen' een verademing. Wars van kapsones, maniertjes, gebaartjes. Recht-toe-recht-aan. Gewoon, een leuke Brabantse jongen met een frisse blonde kop. Na een fraaie voetbalcarrière (PSV, Twente, Standard en N.E.C) lonkt de muziek. Allez Soldaat wordt zijn band en die maken verdomd goeie muziek. In Brabants dialect en recht uit het hart. Björn is géén nagemaakte. maar een échte, een púre. Bovenal een gevoelsmens. Als voetballer én als muzikant.

Deze week was hij 'all over the news' als zijn alter ego Sjefke Vaeren (een flauw synoniem verwijzend naar de Zuid-Amerikaanse vrijheidsstrijder Che Guevara) in een Bavariablauw revolutionair gevechtstenue, compleet met het Lieshouts' bierlogo op de baret. 'Nou, ist genoeg, iedereen vrij met carnaval! Al moeten we er voor naar Den Haag!' Een publiciteitsstunt van jewelste. Opvallend is dat vooral de Randstedelijke media er met open ogen intuinen. Actualiteitenprogramma's, kwaliteitskranten en zichzelf zéér serieus nemende talkshows gaan er met boter en suiker in. Geen één journalist herkent de knipoog. Dezelfde knipoog die het 'donkere zuiden' ieder jaar, vier dagen lang, naar het leven geeft. Meesterlijke actie. Het bierbrouwers-reclamebureau zet weer eens iedereen op het verkeerde been. Petje af. Missie geslaagd. Komkommers in januari.

Ben benieuwd of hij woord houdt en naar Den Haag trekt. Er schuurt namelijk iets. Hij rept over een nationale feestdag. Vrije dagen voor héél Holland tijdens carnaval? Méént hij dat echt? Ik voorzie honderden bussen vol baco-drinkende billenknijpers richting 'onze' Brabantse kroegen. Ik pleit voor een ouderwetse grenscontrole op de Moerdijkbrug. Petitie starten?