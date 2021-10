IJzersterk Dongen heeft smaak meer en meer te pakken

Schoten van Mart van Bree en Thom Avontuur hadden al de openingstreffer kunnen opleveren, maar die viel even later uit een prachtige aanval, gekenmerkt door teken van onverzettelijkheid en bravoure. In de aanval naar de openingsgoal zat alles. Luuk Hultermans won door een perfecte tackle een duel op het middenveld en vervolgens ging de bal van voet naar voet, met een schuiver van Jari Koenraat tegen de touwen tot gevolg.

Gevaarlijk wapen

Tijd voor pauze? Even temporiseren? Nee hoor, de thuisploeg drukte door. Een vrije trap van Theo Martens viel, ietwat fortuinlijk, binnen nadat deze van richting veranderde. Nieuw is dat niet. Martens liet tegen Blauw Geel’38 (2-1 winst, red.) ook al zien dat hij dit kunstje in zijn mars heeft. Deze keer op gelukkige wijze, maar een wapen is het voor de Kanaries zeker.

De Dongense storm had logischerwijs geen eeuwig bestaan. Even ging deze liggen, waardoor de bezoekers een betere fase kenden. Dongen raakte niet in de war. Het speelde sterk, gedurfd en met de nodige lef. Volgens trainer Osman Erbas de beste eerste helft van het seizoen tot dusverre. ,,We creëerden heel veel kansen. Daarbij stonden we goed opgesteld en combineerden we ook sterk. Met het aantal mogelijkheden dat wij kregen, hadden we ook met 4-1 de kleedkamer in kunnen gaan.”

Na regen komt zonneschijn

ADO’20 kwam beter uit de kleedkamer, maar was zelden gevaarlijk. Dongen-goalie Wessel Sprangers hoefde zelden heldhaftig op te treden. Een paar corners en vrije trappen zorgden voor wat opwinding, maar heel zenuwachtig zat Erbas niet op zijn stoel. ,,Je weet dat zij risico‘s gaan nemen, maar tot echte grote kansen heeft dat niet geleid.” De hevige regenval maakte de wedstrijd niet beter, maar op het einde wel een stuk spannender. De 2-1, een rake kopbal van Luc Schuffelen, viel in de laatste minuten van het boeiende duel. Te laat voor de bezoekers.

Na afloop was Erbas blij, trots en ook vol vertrouwen. De oefenmeester hamert sinds het begin van het seizoen al op het collectief. En dat had hij gezien. ,,Daar moeten wij het van hebben. Natuurlijk hebben we spelers met individuele kwaliteiten, maar onze kracht ligt echt in het vormen van een collectief. Dat zag je in de duels en ook in de absolute wil om helemaal niets weg te geven of cadeau te doen. Dat maakt ons ijzersterk.”

Dongen - ADO'20 2-1 (2-0). 1-0 Jari Koenraat, 2-0 Theo Martens, 2-1 Luc Schuffelen.