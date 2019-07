Idabdelhay voelde zich bij Halsteren eindelijk weer voetballer: ‘Niet verwacht dat ik het zo leuk zou vinden’

Hoe zijn terugkeer in de voetballerij is bevallen? Daar laat hij geen twijfel over bestaan. ,,Het was super, man”, klinkt het enthousiast aan de andere kant van de lijn over de vijf maanden die hij bij Halsteren meedeed. Twee jaar had de goaltjesdief geen wedstrijd meer gespeeld. Hij was klaar met het spelletje, mede door vervelende ervaringen in het buitenland. Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon en hij besloot de kicksen toch weer onder te binden. ,,Bij Halsteren begon ik zonder al te hoge verwachtingen. Ik wilde vooral kijken of ik het nog leuk zou vinden.”