Idabdelhay blijft één op één lopen bij Halsteren

Het was veelzeggend dat doelman Andy Steging werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Steging redde in het zicht van de rust al bij een Limburgse doorbraak, met het lichaam en hulp van de paal. Ook na de hervatting sleepte de vervanger van Arien Pietersma zijn ploeg door enkele moeilijke fases. Meest in het oog springende moment was een vrije trap van Mike Olijve die door Steging werd losgelaten, met daarna een fenomenale reflex in de herkansing op de inzet van Dennis Petit. Halsteren-coach Erwin de Nijs gaf Steging na afloop een verdiende pluim. ,,Over onze keeper hebben we zeker vandaag niet te klagen.’'