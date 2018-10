Ibrahimovic van held naar schlemiel bij DVVC, PCP wint bij FC Dordrecht

SSW - Advendo 1-0 (0-0) 1-0 SSW.

FC Dordrecht ama. - PCP 2-3 (1-2) 1-0 FC Dordrecht, 1-1 Arthuro Diego, 1-2 Serginio Martial, 1-3 Rivet Nefuani, 2-3 FC Dordrecht.

Neerlandia’31 - SC Welberg 3-3 (2-0) 1-0 Laurens Faber, 2-0 Maxime van Gorp, 2-1 Tom Mulder, 2-2 en 2-3 Dennis Luijks, 3-3 Thijs Huijben.

De Schutters - TPO 1-4 (0-2) 0-1 Stef Korswagen, 0-2 en 0-3 Hoessain Almizori, 0-4 Kees Santbergen, 1-4 Bert Cervals.

SVC - DEVO 3-0 (0-0) 1-0, 2-0 en 3-0 Theo van Vliegen.

DVVC - TVC Breda 3-1 (2-0) 1-0 Geert Jacobs, 2-0 Remco Kroese, 3-0 Mirel Ibrahimovic (pen.), 3-1 Willino van Venrooy 3-1.

Nog voordat het eerste fluitsignaal geklonken had, waren er problemen op het sportpark van DVVC. Scheidsrechter Stok gaf aan dat de doellijnen niet goed zichtbaar waren, er een gat in het net zat en dat de wedstrijdbal veel te hard was opgepompt. Als kers op de taart vulde de leidsman na afloop de verkeerde einduitslag in.

In de eerste helft had DVVC een licht veldoverwicht, wat resulteerde in doelpunten van Geert Jacobs en Remco Kroese. In de tussentijd kreeg arbiter Stok het letterlijk aan de stok met een klein deel van het thuispubliek. De arbiter staakte daaropvolgend het duel enkele minuten vanwege ‘wat gedoe’ langs de lijn. Volgens beide ploegen was dit ‘volstrekt onnodig’.

In het tweede bedrijf was TVC Breda de dominante partij. De Bredase ploeg gooide de schroom van zich af en creëerde een legio aan kansen. De uitploeg raakte maar liefst drie keer het houtwerk en miste ook nog eens een strafschop. Mirel Ibrahimovic scoorde wél vanaf elf meter de beslissende 3-0. De geboren Bosniër was even later de schlemiel toen hij een twijfelachtige rode kaart kreeg voor een stevige overtreding.