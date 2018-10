Ibrahimovic strijkt neer in Dongen: ‘Natuurlijk ben ik familie van Zlatan’

Het feit dat hij een geboren Bosniër is doet vermoeden dat hij weleens familie kan zijn van de grote Zweed, die tegenwoordig onder contract staat bij LA Galaxy. De vader van Zlatan Ibrahimovic is namelijk een Bosniër. ,,Natuurlijk ben ik familie van Zlatan", zegt Mirel Ibrahimovic met een lach. ,,Nee, ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ik moet zeggen dat ik die vraag vaker krijg, maar ik kan hem niet beantwoorden.” Of hij op Zlatan lijkt? ,,Misschien heb ik vergelijkbare bewegingen als hem, maar we weten allemaal wie Zlatan is en dat het echt moeilijk is om op zijn manier te spelen.