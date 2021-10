HZ'75 heeft eerste driepunter beet, Neerlandia’31 koploper na misstap TVC Breda

SVG - Advendo 1-1 (1-0). 1-0 SVG, 1-1 Kendrik Cecilia (pen.).

Advendo boekte een zwaarbevochten punt bij SVG. ,,Het laatste kwart speelden we met een man minder en was het tegenhouden. Maar in de tegenstoot had er ook zeker iets in gezeten", vond Advendo-trainer Omid Chaab.