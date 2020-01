Hutten na dit seizoen weg bij Right-Oh

‘NAC heeft competente clubmensen nodig, geen ingevlogen jobhoppers zonder voetbalver­stand’

11 januari In gedachten zie ik Nicole fietsen door de Amsterdamse grachtengordel. Met haar rechterhand checkt ze haar e-mail op haar gloednieuwe iPhone, terwijl de linkerhand de hippe bakfiets op koers houdt. Even snel kijken of dat IT-bedrijf van de Zuidas al gereageerd heeft. Nog niet. Jammer. Wel een whatsappje uit Breda. 'We hebben hem ontslagen', leest ze.