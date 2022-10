HSC’28 leidt Schutters naar de slachtbank: ‘We lieten het wel heel makkelijk lopen’

Fluitend naar monsterzege

Met Sulkers heeft de club een coach in huis die al bijna een halve eeuw actief is in het voetbalwereldje. Toch kwam ook hij weer voor een verrassing te staan. ,,Na zo’n lange tijd denk je alles wel gezien te hebben, je denkt in ieder geval het ergste wel gehad te hebben. En dan speel je een pot als deze.’’ De coach verwees daarbij vooral naar de instelling van zijn team. ,,Verliezen kan, zeker als de tegenstander beter is. Maar vandaag lieten we het te makkelijk gaan. Dat mag nooit gebeuren. Maar hopelijk leren we ervan, volgende week moeten we er weer staan. We steken in ieder geval de koppen even bij elkaar, slaan misschien wel de training over zodat we even met elkaar kunnen zitten. Want de seizoenstart is zo natuurlijk alles behalve wat we gehoopt hadden.’’