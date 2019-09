Horrorblessure Maas aderlating voor Zundert, Victoria'03 verrast vriend en vijand met sterke start

zondag 3AOpnieuw kent Zundert een zware blessure in de selectie. Owen Maas brak zijn kuitbeen en lijkt maanden uit de roulatie te liggen. In Zeeuws-Vlaanderen werd door DSE, Victoria'03 en Hoeven wisselende resultaten geboekt. DSE en Victoria'03 gingen feestend naar huis, terwijl Hoeven genoegen moest nemen met een punt na een matig duel.

Zundert - RBC 1-1 (1-1) 1-0 Tim Goethals, 1-1 Anwar Tarfit.

Zundert kende een bliksemstart, zag RBC-aanvaller Anwar Tarfit. ,,Zundert was tot aan de blessure fysiek beter”, aldus Tarfit. ,,De blessure van Owen Maas was voor iedereen schrikken. Zundert kreeg de gelegenheid van de scheidsrechter en ons om de wedstrijd te beëindigen, maar ze wilden de negentig minuten uitspelen. Na veertig minuten pauze ging het duel weer verder en namen wij direct het initiatief over. Al met al is de 1-1 op basis van negentig minuten meer dan verdiend. Beide ploegen hadden er vrede mee.”

VVR - Terneuzen 1-5 (0-2) 0-1 Marc Verwei, 0-2 Ivo Verstraeten, 1-2 Hassan Kasim, 1-3 Amidu Tanko, 1-4 Jeremie Noa, 1-5 Verstraeten.

VVR hield volgens trainer Mark Schuiten nog lang stand. ,,Rond de veertigste minuut brak ons verzet en lagen er twee in het netje. Terneuzen liet zien dat het een van de betere ploegen is in deze competitie. Het is een jonge ploeg met veel beweging. Accepteren en doorgaan.”

Philippine – DSE 2-3 (1-2) 0-1 en 0-2 Rik Soethout, 1-2 Sebastian de Meijer, 1-3 Pjotr Hendrickx, 2-3 Yannick Wijnacker.

DSE-trainer Willem Lambregts genoot van DSE. ,,Philippine had in de beginfase moeten scoren. Daarna was het aan ons. Het was dat de doelman van Philippine bij 1-3 nog de nodige ballen eruit haalde, anders was het feest nog groter geweest.”

MOC’17 - Schijf 2-1 (1-0) 1-0 en 2-0 Hein Loman, 2-1 Ardin van Nijnatten (pen.).

,,Het eerste halfuur waren we baas op het veld”, zag MOC’17-trainer Ger Musters. ,,Daarna kwam Schijf fysiek gezien steeds beter in de wedstrijd. Schoten op het doel hadden ze nauwelijks.” Schijf-trainer bevestigde de woorden van zijn collega. ,,We liepen al vroeg achter de feiten aan.”

HVV’24 - Victoria’03 1-4 (1-0) 1-0 Ibrahim Eryürük (pen.), 1-1 Sharushan Ponnudurai, 1-2 Sjoerd Renne, 1-3 Pieter van Etten, 1-4 Ali Boukayouht.

Volgens Victoria’03-trainer Danny Mathijssen overklaste zijn ploeg HVV’24 volledig. ,,Op een onterechte penalty na creërden ze niks. Vorige week was ik nog ontevreden met ons spel, nu verdienen de spelers een groot compliment.”

STEEN – Hoeven 1-1 (1-0) 1-0 Ricardo van Trappen, 1-1 Rick Braspenning.

Hoeven-trainer Eric Koenraads zag een matige wedstrijd. ,,We speelden met drie A-junioren. De beleving was bij sommige spelers helaas ver te zoeken.”

Steenbergen – Gastel 0-0.

,,Een barslechte wedstrijd van ons”, stelde Gastel-trainer Johan van Batenburg. Steenbergen-trainer Robin Borremans zag zijn ploeg opstaan na de blamage tegen Terneuzen. ,,We streden dit keer voor elke meter. Als we zo blijven voetballen, komen de punten vanzelf.”