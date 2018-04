Hoogvliegers METO en ODIO laten punten liggen, belangrijke zege Vivoo

Vivoo - NSV 2-1 (2-1) 1-0 en 2-0 Dimitri Ceuppens, 2-1 Joost Ossenblok. Een kwartier druk zetten was genoeg voor Vivoo om de winst binnen te halen. ,,We waren niet bij de les", zag NSV-trainer Andy Wierikx. ,,Als je vervolgens 230 kansen krijgt en er maar één binnenschiet, dan zit het niet mee."

Koewacht - Nieuw Borgvliet 2-2 (0-1) 0-1 Finnian van Dijk, 1-1 Jens de Cock, 2-1 Karel Poppe, 2-2 Frans den Boef.

Nieuw Borgvliet-coach Joost Demmers zag een spannende wedstrijd. ,,Na de rode kaart bij hen konden we meer druk zetten en maakten terecht gelijk. Er zat in de slotfase nog meer in waardoor we toch teleurgesteld naar Bergen op Zoom gaan."