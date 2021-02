Hoofdtrainer Van den Bos blijft bij Baronie

Het zaterdagteam van de Baronnen komt sinds twee jaar uit in de zaterdag vierde klasse. Het doel is binnen drie jaar te promoveren naar de derde klasse. ,,Dan denk ik wel dat dat moet gaan gebeuren via de nacompetitie, want kampioen worden is lastig gezien de toenemende concurrentie. Ieder jaar dat het niet lukt te promoveren, wordt het moeilijker. De zaterdagcompetities worden steeds sterker doordat steeds meer zondagamateurs naar het zaterdagvoetbal overstappen”, laat Van Den Bos weten.

Baronie Zaterdag 1 is nog altijd in training, met in achtneming van alle maatregelen. ,,Het is soms lastig om uitdagende en afwisselende trainingen te bedenken, maar het blijft leuk.” Van den Bos zit op zijn plek in Breda: ,,De belangrijkste reden dat ik bij Baronie blijf, is dat ik het goed naar mijn zin heb. De samenwerking met de mensen waarmee ik van doen heb bij de club en binnen mijn team is prima.”