Hoofdklasser Moerse Boys gehuldigd in Zundert: ‘Je ziet het ongeloof in de ogen van mannen van tachtig’

Een prestatie van formaat. Dorpsclub Moerse Boys speelt volgend seizoen in de hoofdklasse, het derde amateurvoetbalniveau van Nederland. Het kleine duimpje komt dan uit tegen grote roemrijke verenigingen als Baronie (Breda) en Halsteren. In het westelijke deel van Brabant speelt alleen VV Dongen op een hoger niveau. Een supporter wist het maandag treffend te omschrijven: ,,Als je tien jaar geleden had gezegd dat Moerse Boys in de hoofdklasse zou gaan voetballen, hadden ze je voor gek verklaard en afgevoerd.” Voor de grootte van de prestatie, was het maar een bescheiden huldiging, maandag om 16.00 uur in het centrum van Zundert.