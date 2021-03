Hoofdklasser Halsteren versterkt zich met oud-NAC’er Pim Bouwman

De 30-jarige Bouwman verruilde RCS op zijn tiende voor NAC Breda. Bij de Brabantse club behoorde hij lange tijd tot de grootste talenten, maar een echte doorbraak bleef uit. Begin 2012 verkaste Bouwman naar Finland, waar hij uiteindelijk twee jaar zou spelen. Daarna voetbalde Bouwman voor verschillende clubs op Cyprus en bij Cappellen. Bij die Belgische club stond hij ook dit seizoen onder contract. ,,We hebben over een verlenging gesproken, maar we kwamen er niet uit’’, zegt hij.