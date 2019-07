Hoofdklassedebuut Moerse Boys één dag vervroegd in verband met Bloemencorso

Zo bereiden Baronie, Halsteren en Moerse Boys zich voor op het nieuwe seizoen in de hoofdklas­se

12 juli Voor Baronie, Halsteren en Moerse Boys kan de blik langzaam richting het nieuwe seizoen in de hoofdklasse. Twee van de drie ploegen beginnen deze maand aan de voorbereiding, Baronie start later. Dit is het programma van de West-Brabantse hoofdklassers.