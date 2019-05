Hoofdklasse nadert zinderende climax: Halsteren droomt van titelwonder

Hoofdklasse B‘Aanhaken of afhaken in de titelstrijd’, zo noemde Gemert-trainer Reinald Boeren voorafgaand aan de wedstrijd het cruciale duel tegen Halsteren vorige week .

Volledig scherm Stand hoofdklasse B © Emma Coolen Na een pijnlijke 1-2 nederlaag op eigen veld werd het uiteindelijk afhaken voor de zwart-witten, die met nog twee speelrondes te gaan vijf punten achterstand hebben op koploper Groene Ster en zich nu vol kunnen richten op het behalen van de nacompetitie. De Limburgers hebben aan kop van het klassement twee wedstrijden voor het einde een comfortabele voorsprong van vier punten op nummer twee Halsteren, maar zullen zich zeker nog niet rijk rekenen. Er zijn in het voetbal wel eens gekkere dingen gebeurd.

Beste papieren

Wie strijdt er nog mee om de titel, wie gaat de nacompetitie in, en wie staat aan het einde van het seizoen met lege handen? Een overzicht van de mogelijke scenario’s.

Met vier punten voorsprong en een resterend programma tegen twee ploegen uit de middenmoot die niet meer meedoen voor de prijzen (Alphense Boys en UDI) lijkt koploper Groene Ster de beste papieren te hebben voor de titel. Bij winst op bezoek bij Alphense Boys zondagmiddag kunnen de Limburgers zich al kampioen kronen.

Het lijkt een simpele taak, maar dit seizoen is eerder gebleken dat de ‘druk van de koploper’ gekke dingen kan doen met ploegen in de Hoofdklasse B Zondag. Mocht het deze week niet lukken kan de ploeg van trainer Maurice Verbunt op de laatste speeldag op 26 mei tegen UDI 19 voor eigen publiek alsnog de titel binnenhalen.

Droom van Halsteren

Nummer twee Halsteren heeft op het programma ook twee wedstrijden tegen lager geklasseerde ploegen (Nuenen – 7e, Leonidas – 14e), maar zal in de titelstrijd wel afhankelijk blijven van een misstap van Groene Ster.

Mocht de titel niet behaald worden zal er zeker teleurstelling zijn, maar een eventuele tweede plek zou betekenen dat Halsteren zich tot nu toe in vier jaar Hoofdklasse elk seizoen weet te verbeteren, na een negende, vijfde en derde plaats in de afgelopen drie jaar.

Als Halsteren tweede blijft pakt het de derde periodetitel. De eerste ging naar Unitas, de tweede lijkt momenteel voor Groene Ster.

Harde tik verwerkt

Bij Gemert zal het vooral cruciaal zijn of de ploeg mentaal de harde tik van vorige week op tijd te boven is. De 2- 1 nederlaag betekende niet alleen dat de titeldromen voorlopig de ijskast in kunnen, maar het behalen van de nacompetitie heeft de ploeg in eigen hand. De ploeg die derde eindigt neemt namelijk de periode van de kampioen over (zoals gezegd: Groene Ster stevent af op de tweede periode).

Aangezien het in de top van het klassement ontzettend dicht bij elkaar staat kan elke fout fataal zijn, en er staat de ploeg van Reinald Boeren maar één ding te doen: twee keer winnen. De eerste wedstrijd op het programma, aanstaande zondag op bezoek bij Minor RKSV (10e) lijkt van de twee de makkelijkste, maar zal gezien de dreun die Gemert vorige week kreeg geen simpele klus worden. Bij winst weet de ploeg waar het staat voor de laatste speeldag, wanneer het op bezoek moet bij Baronie. Met als inzet een nacompetitieticket.

Frisse benen

Voor nummer vier Baronie geldt eigenlijk hetzelfde. De groen-witten voerden lang de ranglijst aan, maar zijn nu wat plaatsen gedaald, en staan in punten gelijk met Gemert, maar met een beduidend minder doelsaldo op de vierde plaats. De ploeg had het een tijdje lastig, maar kreeg op 28 april een flinke boost toen het op miraculeuze wijze in blessuretijd de drie punten over de streep trok tegen UDI, en is sindsdien niet meer in actie gekomen.

Met frisse benen zullen de mannen van trainer Jurriaan van Poelje zondag aan de aftrap verschijnen van de uitwedstrijd tegen Meerssen SV (6e), wetende dat er gewonnen moet worden, zeker aangezien het op de laatste speeldag Gemert op bezoek krijgt. Twee keer winnen en nacompetitie is een feit.

Voetbalclichés zijn er niet voor niets. ‘De bal is rond’, ‘een wedstrijd is pas gespeeld als de scheidsrechter voor het einde gefloten heeft’, en ‘niets is onmogelijk’. De Hoofdklasse B Zondag is geen uitzondering op die oude regels. Twee wedstrijden voor het einde is er nog van alles mogelijk, en doen meerdere ploegen nog mee om de titel. Aanstaande zondag kan het al beslist zijn, maar het klassement kan er na afloop van de speelronde ook ineens heel anders uit zien. Een razend spannende ontknoping, dat wordt het zeker.