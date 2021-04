Honkvast of juist kriskras door West-Brabant? Ook amateurvoetbaltrainers maken graag een uitstapje

Een match. Iets voelen met de club. Jack Beusenberg, die afgelopen jaar bij Irene’58 zijn trainerscarrière afsloot, weet hoe dat vonkje perfect kan overslaan. „Je zou wel stom zijn om er zomaar even bij een nieuwe club in te stappen. Je moet passen bij de ambitie en doelstellingen van de club. Hoe is het spelersmateriaal? Wat loopt er in de jeugd rond? Loopt het binnen de vereniging een beetje lekker? Even goed nadenken dus.”