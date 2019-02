Hoge Vucht uit de competitie: dit zijn de gevolgen voor zondag 4C

In de nieuwe stand is Be-Ready geen koploper meer. RFC gaat de Hankse formatie op doelsaldo voorbij. De grootste ‘winnaar’ is Dussense Boys, dat van plek tien naar acht schuift.

Zilveren Schoen

Niet alleen voor de ploeg Be-Ready is de uitsluiting van Hoge Vucht een domper; topscorer Robin van den Noort verliest liefst vier doelpunten. Daardoor is hij nu niet meer de nummer twee in het Zilveren Schoen-klassement. Van den Noort is nu terug te vinden op derde plek, die hij deelt met Jorik Mijnhijmer (Baronie) en Pim Goossens (Moerse Boys). De spits van Baronie weet hoe het is om goals geschrapt te zien worden: eerder in het seizoen scoorde hij driemaal tegen SVA Papendorp, maar die club trok zich later terug uit de hoofdklasse B.