Hoge Vucht mag eindelijk weer spelen, pakt twee rode kaarten en verliest

Berkdijk - Be-Ready 2-3 (0-1) - 0-1 Safie Esmati, 1-1 Thom van de Ven, 1-2 Tim van Dam, 2-2 Mathy Laros, 2-3 Tim van Dam. Op een lastig bespeelbaar veld is het Be-Ready gelukt om de drie punten mee naar Hank te nemen. Robin van den Noort werd node gemist, maar Tim van Dam deed zijn best om de topscorer even te doen vergeten. Met twee doelpunten had van Dam een groot aandeel in de overwinning.

SC Hoge Vucht - Terheijden 1-2 (0-0) - 0-1 Tommy van Hooijonk, 1-1 Revelino Resort, 1-2 Jaimy de Koning. “We kregen veel kansen, maar Hoge Vucht bleef goed tegenstand bieden. Vanwege twee rode kaarten aan hun kant, konden wij de voorsprong moeiteloos verdedigen”, zei Terheijden-trainer Fred vrolijk na afloop. “Omdat we met vier debutanten speelden, allen jongens van 19 jaar, was het even wennen voor ons. Maar gezien de lange periode dat we niet gespeeld hebben, geeft dit toch weer vertrouwen voor de toekomst”, gaf Hoge Vucht-voorzitter Hassan Lammou aan.

“Nadat we snel na de pauze op voorsprong waren gekomen was het verzet gebroken bij Boeimeer. In de tweede helft hebben we veel kansen gehad. Dit was voor ons een terechte overwinning”, keek Chaam-trainer Jeroen Polman terug. Ondanks de nederlaag was Boeimeer trainer Richard Hoogkamer tevreden over zijn team. “Met aanvulling van jongens uit het derde team hebben we redelijk goed gepresteerd. De taken werden goed uitgevoerd. Ik ben daarom niet ontevreden over de inzet en passie”, aldus Hoogkamer.