Hoge Vucht blijft dankzij zes treffers Ikililou nog in race om titel

vrouwenvoetbal Viola in de min na terugtrek­ken DUNO, Bavel geklopt door hekkenslui­ter

20:42 Een vreemde wending in de tweede klasse F. Doordat het Haagse DUNO zichzelf terugtrok uit de competitie verloor Viola zes winstpunten, waarmee het nu hekkensluiter is met -2 punten. Viola kan echter niet degraderen doordat er nog maar negen teams over zijn gebleven in 2F. Enkel nummer 10-13 zouden meedoen aan de play-offs.