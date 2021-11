Hoevense jeugd zorgt in slotfase voor overwinning, Groen-Wit klopt stug VVR

zondag 3aThijs Heijens en Faris Bilal zorgden met late treffers voor drie belangrijke punten voor Hoeven op bezoek bij UVV'40. Schijf boekte in eigen huis een overwinning tegen Zundert terwijl Groen-Wit, zonder al te best te spelen, met grote cijfers won bij het door corona geplaagde VVR.

Schijf - Zundert 1-0 (0-0). 1-0 Gilles Goorden.

Schijf-trainer Jan Hereijgers zag dat de organisatie van Schijf goed stond tegen Zundert. ,,We hebben geen grote kansen weggegeven. Wel had ik al mijn zestien spelers nodig, het was een ware slijtageslag. Na de 1-0 in de 65ste minuut hielden we goed stand, het was een terechte uitslag.” Voor Zundert is het de vijfde wedstrijd op rij zonder overwinning. ,,We zit in een flinke dip”, gaf Zundert-trainer Jack Sweres toe. ,,We hebben met ploegen die compact spelen, de op papier mindere goden in deze competitie, erg veel moeite.”

UVV'40 - Hoeven 2-4 (0-0). 1-0 Sebastian de Meijer, 1-1 Juup Sonnemans, 2-1 Lucas Umar, 2-2 Sonnemans, 2-3 Thijs Heijens, 2-4 Faris Bilal.

Met een geweldige omhaal zette Juup Sonnemans zijn ploeg voor een tweede keer op gelijke hoogte. Toch was Hoeven-trainer Gijs Smulders na afloop vooral lovend over zijn ingevallen jeugdspelers. ,,De ontlading was groot toen Thijs en Faris voor de beslissing zorgde. Het overwicht betaalde zich uit in een verdiende overwinning.” UVV'40-trainer Jeroen Polman gaf Sonnemans de credits voor zijn ‘fantastische omhaal'. Het was onderdeel van een krankzinnige slotfase. ,,We scoren vlak voor tijd de 2-1, maar krijgen in de blessuretijd van tien minuten drie goals tegen. Dat moet niet kunnen, want na de 2-1 moet je alles gewoon op slot gooien”, aldus Polman.

Sprundel - Steen 1-1 (1-1). 0-1 Kenneth Dankaart, 1-1 Gijs Hermans.

Al na zes minuten stond de eindstand op het scorebord. ,,Het wervelende heeft heel de wedstrijd aangehouden", vertelde Sprundel-trainer Patrick Arnouts. ,,Wij creëerden vooral op strijd vanuit open spel de nodige kansen, Steen kwam met corners nog aardig dichtbij.”

Victoria'03 - HVV'24 1-2 (1-2). 1-0 Jari Voeten, 1-1 Joost Boogaert (pen.), 1-2 Armand Wauters.

Bij tegenstander HVV’24 mochten drie spelers niet starten vanwege een onduidelijke spelersfoto. Het legde de gasten echter geen windeieren in Oudenbosch. ,,HVV'24 heeft een goede ploeg, met name hun keeper", oordeelde Victoria'03-trainer Danny Mathijssen. ,,Dit soort wedstrijden moet je er staan, mijn spelers hebben zich helemaal leeggelopen. Het is alleen nog te weinig aan de bal van onze kant.”

Terneuzen - DSE 2-1 (1-1). 0-1 Pjotr Hendrickx, 1-1 en 2-1 Hakan Basagac.

DSE-trainer Peter Sweres sprak van een terechte nederlaag. ,,Eerste helft boden we goed partij. Terneuzen heeft een sterk middenveld en een geweldige voorhoede, maar onze doelman Coen Jansen had vaak antwoord op hun inzetten. Na rust was het slordig van onze kant en viel de terechte 2-1 in de 88ste minuut.”

VVR - Groen Wit 0-4 (0-1). 0-1 Tijn van Galen, 0-2 Zakaria Zerouali, 0-3 Jop van Galen, 0-4 Zakaria Zerouali.

,,Eigenlijk waren we voetballend gewoon heel matig”, stelde Groen Wit-trainer Martijn van Galen. ,,VVR was een hele stugge tegenstander, maar we hebben daar goed tegenstand tegen geboden. Pas aan het einde van de wedstrijd namen we afstand.” VVR-trainer Mark Schuiten was vooral blij dat hij weer eens een wedstrijd kon spelen na drie afgelastingen op rij. ,,We blijven veel personele problemen houden. Het valt op papier allemaal erg tegen, maar ik heb vertrouwen in dit jonge en leergierige team.”