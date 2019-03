Hoevenaren stopt tóch bij Dussense Boys: ‘Voelde me een jongleur die te zware ballen in de lucht moest houden’

‘Tot onze grote spijt gaat hoofdtrainer Antoine Hoevenaren toch NIET verlegen’, geeft een tweet van Dussense Boys aan. Het zegt eigenlijk alles over hoe geliefd de Dussenaar bij de club uit zijn dorp is. ,,Ik vind het ook mooi hoe de club het naar buiten heeft gebracht. In eerste instantie had ik aangegeven dat ik wilde verlengen, daar was iedereen binnen de club blij mee.”

Lees ook Hoevenaren en Dussense Boys plakken er vierde seizoen aan vast Lees meer

Jongleur

Maar gaandeweg het seizoen kreeg Hoevenaren de balletjes werk, privé en voetbal steeds moeilijker in de lucht gehouden. ,,Ik voelde me een beetje een jongleur die te zware ballen in de lucht moest houden. Bij werk en privé kan je moeilijk wat aanpassen, dus werd het voetbal waarin ik moest minderen.”

Hoevenaren is bezig aan zijn derde seizoen bij de club die momenteel tiende staat in de vierde klasse C. In zijn eerste seizoen werd Hoevenaren kampioen in de vijfde klasse. ,,Dat was sowieso een hoogtepunt. Niemand had verwacht dat we meteen kampioen zouden worden."

Derby

Mede daardoor stond de derby met Hoevenarens oude club Be-Ready uit Hank weer op het programma voor de wit-roden. Van de vier keer dat Dussense Boys rivaal Be-Ready heeft ontmoet in twee jaar werd er slechts eenmaal gewonnen. Dat was op 18 maart 2018, toen er met 3-4 werd gewonnen in Hank. ,,Een geweldige wedstrijd. Ik was - in tegenstelling tot hier bij Dussen - daar met wat meer commotie vertrokken. Dan is het des te fijner om van Be-Ready, toch een ploeg met titelaspiraties, te winnen."

Hoevenaren ziet zijn vertrek bij Dussen niet als een definitief vaarwel van het trainersvak. ,,Ik heb nu twee kleine, dus wanneer die wat zelfstandiger worden hoop ik het weer op te pakken. Ik hou ook sowieso mijn trainersdiploma’s up-to-date, want het zou zonde zijn om die te verwaarlozen."