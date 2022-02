Hoeven wint mede dankzij voordeel van de wind, UVV’40 van kastje naar de muur getikt

Zondag 3AHoeven, dat nuttig gebruik maakte van de wind, versloeg Steen met overtuigende cijfers. UVV’40 was niet opgewassen tegen titelkandidaat Terneuzen en DSE verloor in eigen huis van Victoria’03. Dat weer eens met een 1-2-overwinning naar huis mocht gaan. Lichtpuntje voor DSE: Pieter Foesenek keerde terug na lang blessureleed.

UVV’40 - Terneuzen 0-5 (0-1).

Het bleef nog lang spannend in Ulvenhout maar kampioenskandidaat Terneuzen bleek toch een maatje te groot voor UVV’40. Door een aantal goede reddingen van UVV’40-keeper bleef de thuisploeg in de wedstrijd en gingen ze met een 0-1 achterstand de rust in.

Sebastian de Meijer, aanvaller van UVV’40, kreeg in het begin van de tweede helft nog een paar kansen. ,,We werden van het kastje naar de muur getikt, maar als ik een van die kansen had kunnen maken was de tweede helft misschien wel anders gelopen. We hielden lang tegen, maar na de 0-2 vielen de andere doelpunten snel achter elkaar.”

Hoeven – Steen 4-1 (0-0). 1-0 Joost Blaauwhof, 2-0 Stijn Kerstens, 3-0 Rick Braspenning, 4-0 Kerstens.

Het voordeel van de wind en goed spel van Hoeven leverde de ploeg van trainer Gijs Smulders een ruime overwinning op. ,,We hebben ervoor gekozen de eerste helft tegen de wind in te spelen en de tegenstander te laten komen’’ vertelde Smulders. ,,In de tweede helft begonnen we juist met drukzetten, daardoor Steen kon geen vuist maken. De wind heeft ons soms geholpen.’

DSE – Victoria’03 1-2 (0-1). 0-1 Jari Voeten (pen), 1-1 Pieter Foesenek, 1-2 Ivar de Reijk (e.d.).

Een ongelukkige wedstrijd voor DSE, vertelde trainer Peter Sweres. ,,We kwamen door een penalty op achterstand. We kregen nog een paar kansjes in de eerste helft om gelijk te maken maar daar gingen we slordig mee om.’’ Het was niet alleen maar kommer en kwel voor DSE. In de jacht op de gelijkmaker kwam Pieter Foesenek terug na twee jaar blessureleed. ,,We gingen opportunistischer spelen. Pieter kwam erin en scoorde meteen. Het leek er toen sterk op dat wij de 2-1 gingen maken, maar door een ongelukkige eigen goal verliezen we de partij", aldus Sweres.

Victoria-trainer Danny Mathijssen vond dat zijn ploeg het onnodig spannend maakte. ,,Het team staat, ze werken zich helemaal suf, maar de eindfase moet beter.’’ In de tweede helft kwam DSE met tien man te staan. Vreemd genoeg werd de wedstrijd er niet makkelijker op volgens Matthijssen: ,,We waren de bovenliggende partij maar we hebben niet veel gecreëerd. Dit is alweer de derde 1-2-overwinning van het seizoen.’’

HVV – Sprundel 3-0 (2-0).

Sprundel had het zwaar tegen HVV. Het eerste kwartier kon Sprundel aardig meekomen, maar HVV bleek toch een maatje te groot. ,,We hebben keihard gewerkt maar we hadden het moeilijk. Voetballend was HVV de betere ploeg', aldus Sprundel-trainer Patrick Arnouts. Lang treuren kan Sprundel niet, komende donderdag staat de volgende partij alweer op het programma. Sprundel speelt dan thuis tegen Victoria’03.

Zundert - Clinge: afgelast.

Philippine - VVR: afgelast.