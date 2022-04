Hoeven wint in de slotfase, Neerlandia’31 pakt opnieuw de koppositie

Zondag 3A + 4C + 5ADoor een kopbal van Stijn Kerstens - de kleinste man van het veld - won hoeven zaterdag met 0-1 in Rijsbergen van VVR. In de vierde klasse C zorgde RFC tegen Raamsdonk voor zege nummer zeventien en Neerlandia’31 (5A) is na een zege tegen OVV’67 weer koploper.

Zondag derde klasse A

VVR - Hoeven 0-1 (0-0) - 0-1 Stijn Kerstens.



VVR-trainer Mark Schuiten baalde ontzettend van deze zure nederlaag. ,,Eén punt voor ons was meer dan verdiend geweest. In de eerste helft speelden we te gehaast, maar na de pauze kwamen we sterk uit de kleedkamer. We kregen een beste kans op 1-0, maar we verzuimden om deze af te maken. Vervolgens krijg je vijf minuten voor tijd de deksel op je neus”. ,,We hebben op dit slecht bespeelbare veld VVR continu onder druk gehad. In de eerste helft kregen we 6 kansen. In de tweede helft ging VVR wel meer druk zetten, waardoor er voor ons voorin ruimte ontstond. Uit een corner kopte Kerstens vervolgens de winnende goal binnen”, glunderde Hoeven-trainer Gijs Smulders.

Zondag vierde klasse C

Raamsdonk - RFC 1-3 (0-2) - 0-1 Jari Langermans, 0-2 Kevin van de Heijkant, 0-3 Joost Blom, 1-3 Luuk Nieuwesteeg.

Met een zeventiende overwinning op zak is er in de vierde klasse C tegen RFC geen kruid gewassen. Ditmaal moest buurman Raamsdonk het onderspit delven. Het team van trainer Rob Stuy van de Herik won in Raamsdonk met 1-3. Het is in deze klasse allang niet meer de vraag ‘wie er kampioen wordt, maar wanneer RFC dit gaat worden’.

,,We verliezen vandaag van de aanstaande kampioen. Dit RFC is duidelijk een maatje te groot voor ons. We hebben er hard voor gewerkt, maar kwamen tekort. Koen de Bont was bij ons de man van de wedstrijd”, zei Raamsdonk-trainer Louis Roovers. ,,We waren de gehele wedstrijd de betere ploeg, maar we gingen teveel mee in het vechtvoetbal van Raamsdonk, waardoor we het ons zelf moeilijk maakten. Uiteindelijk een dik verdiende overwinning voor ons”, zei RFC-trainer Rob Stuy van de Herik.

Zondag vijfde klasse A

Neerlandia’31 - OVV’67 5-2 (1-2) - 0-1 Davey Dielemans (pen.), 1-1 en 1-2 Ruben Alonso Taboada, 2-2 Lorenzo de Bruijn, 3-2 en 4-2 Joas Leinders, 5-2 Lorenzo de Bruijn.

Neerlandia’31 en OVV’67 maakten er een spannende pot van. Winst zou aanhaken betekenen voor de kampioenstrijd. Bij verlies zou je afhaken. Neerlandia’31 moest met de rust een achterstand wegwerken. Toen de ploeg uit Dorst 3-2 scoorde was het pleit beslecht en liep het team van trainer Marcel van den Hurck uit naar een 5-2-overwinning. Neerlandia’31 nestelt zich weer ten koste van TVC/Breda en Molenschot als eerste. OVV’67 ziet dat de achterstand op nummer drie Molenschot negen punten blijft.

,,De eerste helft was voor ons. Wij hadden drie honderd procent kansen, maar door een ongelukkig strafschop kom je achter. In de tweede helft waren we niet scherp genoeg. Door kinderlijke fouten kom je achter. Daarna lukt het ons niet om 3-3 te scoren. Op basis van de tweede helft is Neerlandia’31 de terechte winnaar”, realiseerde OVV’67 -trainer Fatih Kaya zich. ,,In de eerste helft speelden we vooral tegen ons zelf, waardoor het niet lekker liep. Na de pauze hebben we ons goed herpakt en na de 2-2 konden we snel het verschil maken”, zei Neerlandia’31-trainer Marcel van den Hurck.