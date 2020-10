Hoeven wint eerste uitwedstrijd sinds november 2018, Victoria'03 verliest van hekkensluiter Philippine

zondag 3A4 november 2018. Het was de laatste keer dat Hoeven nog eens buitenshuis wist te winnen. In Ulvenhout werd aanvankelijk een 0-2-voorsprong weggegeven tegen UVV'40, maar door late treffers van Jurgen Pertijs en Danny van Nijnatten kon de ploeg van trainer Eric Koenraads alsnog zegevieren.

Groen Wit - Steen 5-0 (3-0). 1-0 Chafik Boushaba, 2-0 Jonathan van Haperen, 3-0 Zakaria Zerouali, 4-0 Van Haperen, 5-0 Kevin de Haan

,,Het was een sportieve, goede wedstrijd", aldus Groen Wit-trainer Martijn van Galen die moest puzzelen voor de wedstrijd. ,,Door de rode kaarten na de wedstrijd tegen Terneuzen misten we vier spelers. De scheidsrechter heeft de dag erna pas het formulier ingevuld en van allerlei dingen verzonnen. Deze week volgt het schikkingsvoorstel van de KNVB. Ik vrees dat het niet mals gaat zijn.” Van Galen zag dat zijn ploeg beter wat in de afronding.

Zundert - DSE 3-2 (2-1). 1-0 Wim Kas, 1-1 Kjell Hendrickx, 2-1 Fabian Nelemans, 2-2 Lucas Aarts, 3-2 Mike Daemen.

DSE-trainer Willem Lambregts wond er na afloop geen doekjes om. Met compact en verdedigend voetbal wilde hij een punt stelen in Zundert. ,,Zundert voetbalde veruit het meest van de twee en won over negentig minuten gezien terecht gewonnen”, vertelde Lambregts. ,,Het was achteraf balen dat we met deze tactiek geen puntje konden meenemen. Overigens scoorde Lucas Aarts op identieke wijze met een bal in de kruising.” Zundert-trainer Jack Sweres zag dat zijn ploeg moest vechten voor de punten. ,,DSE hield het behoorlijk compact. Twaalf punten uit vier wedstrijden is natuurlijk prima te noemen.”

Victoria’03 - Philippine 2-4 (2-1). 1-0 Jules Voogt, 2-0 Brian Hellemons, 2-1 en 2-2 Shannon Braafhart, 2-3 Tiamo Roose, 2-4 Haitam Kadiri.

Victoria’03 liet zich in eigen huis verrassen door hekkensluiter Philippine. Met de wind in de rug vergat Victoria’03 de kansenregen om te zetten in doelpunten. Ook na rust kreeg de thuisploeg genoeg mogelijkheden om de voorsprong uit te bouwen, maar had het verdedigend geen antwoord op een gretig Philippine.

HVV’24 - Schijf 1-1 (0-0). 0-1 Bas Adriaensen, 1-1 Niels Breijaert.

Schijf-trainer Jan Hereijgers sprak van een gestolen punt in Hulst. ,,Ik was halverwege blij dat we nog op 0-0 stonden. Het was wederom niet goed aan de bal, HVV’24 kreeg twee, drie goede kansen, maar we bleven overeind”, zag Hereijgers. ,,Na rust kwamen we beter in het spel en scoorden we uit een vlotte counter. Helaas voor ons viel de gelijkmaker net te snel, al mochten we zeker niet klagen met deze eindstand.”

UVV ‘40 - Hoeven 2-4 (2-2). 0-1 Stijn Kerstens, 0-2 Erwin Roks, 1-2 Jansen, 2-2 Sebastian de Meijer (pen.), 2-3 Jurgen Pertijs (pen.), 2-4 Danny van Nijnatten.

Hoeven kende bij UVV'40 een bliksemstart en stond binnen vier minuten met 0-2 voor door goals van Stijn Kerstens en Erwin Roks. Thomas van de Broek verrichtte in beide gevallen uitstekend voorbereidend werk. Na een kwartier herstelde UVV'40 zich en kwam het via Jansen en Sebastian de Meijer (penalty) op 2-2. Na rust kreeg UVV'40 drie enorme kansen, maar die werden allemaal op sublieme wijze verijdeld door doelman Arthur Raaymakers. Hoeven kwam in de 75e minuut op 2-3 uit een door Van de Water geforceerde strafschop die door Jurgen Pertijs werd benut. In blessuretijd werd Van de Water neergehaald en scoorde Van Nijnatten uit de vrije trap de 2-4.

Van de Water keerde deze zomer terug bij Hoeven nadat hij als 18-jarige jeugdspeler weinig behoefte had om de stap naar de senioren te maken. ,,Een paar ploeggenoten van mij stopten en zelf ging ik voor een half jaar op stage naar Barcelona. Daarna vond ik het leuk om te fitnessen en met vrienden te zaalvoetballen. Heel gezellig hoor, maar ik begon het veldvoetbal toch te missen.”

Een gesprek met Hoeven-speler en goede vriend Jessi van Bavel resulteerde in het feit dat Van de Water bij de eerste selectietraining voor het nieuwe seizoen in augustus weer op het veld stond bij Hoeven. Een bovenbeenblessure verhinderde dat Van de Water al bij de seizoen-ouverture in actie kwam, maar vorige week was het dan toch zover: als invaller scoorde hij zelfs de 2-1 tegen HVV'24. ,,Helaas incasseerden we in de laatste minuut nog de gelijkmaker, dus werd ik geen matchwinner. Maar ik was wel erg blij met mijn rentree en die goal. Toen de bal over de lijn ging, draaide ik me om en stond als eerste Jessi voor mijn neus. Dat was wel een mooi moment.”

Van de Water is snel, sterk aan de bal, heeft een goede actie en beschikt over scorend vermogen. ,,Ik teken ervoor als ik dit seizoen tien doelpunten maak met daarbij hetzelfde aantal assists. Ik denk dat onze ploeg bovenin kan meedraaien, maar dat kun je pas over een tijdje echt goed beoordelen. Na de degradatie van twee seizoenen geleden, zou het fantastisch zijn om weer te promoveren.”

Clinge - Sprundel afgelast.

VVR - Terneuzen afgelast.

