Hoeven voelt hete adem van Gastel en Roosendaal

FC Bergen - SC Gastel 0-6 (1-0) - 0-1 Pascaal van Caam, 0-2 Koen de Vos, 0-3 Ayoub Boudouch, 0-4 en 0-5 Sjoerd van den Eijnden, 0-6 Sven Vermeule ''We waren oppermachtig in deze wedstrijd'', zei SC Gastel-speler Harm Lambregts. De verdediger was verantwoordelijk voor vier assists.

Terneuzen - Hoeven 2-2 (1-0) 1-0 Said Bouzambou, 1-1 Erwin Roks, 2-1 Bouzambou, 2-2 Robèrt Frerichs.

In de 88ste minuut stond het nog 1-0 voor de thuisploeg. ''Het was een bizar slot van de wedstrijd. In blessuretijd zorgden we nog voor de gelijkmaker. Wij zijn gewoon veel te slap aan dit duel begonnen. Hier had meer in gezeten'', aldus Hoeven-trainer Eric Koenraads.