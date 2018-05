Hoeven verslaat FC Bergen en zet volgende stap richting titel

Het was zondag lang wachten op de 1-0. Cyriel van der Veen en Erwin Roks waren daar in de eerste helft dichtbij, maar waren te gemakzuchtig. Joost Blaauwhof had vooral pech: hij wipte de bal met een fraaie aanname over zijn eigen hoofd, maar trof de paal.

,,Het was wat gehaast, onrustig”, zag ook Koenraads. ,,In de tweede helft werd de trekker wel overgehaald.” Van der Veen brak de ban, één minuut na rust. Twee minuten later maakte Roks er 2-0 van.

Jubileumtreffer

De 3-0 was een aanval uit het boekje: een schitterende steekpass van Niels Buijs op Van der Veen, die het afmaken overliet aan invaller Jim Franssen. Het slotakkoord was voor Roks, die met zijn goal tevens een jubileum bereikte. Het was zijn honderdste goal in het shirt van Hoeven. ,,Mooi dat ik zo mijn steentje kan bijdragen aan het kampioenschap”, jubelde Roks. De feestdatum staat alleen nog niet vast. Gastel won, Philippine liet punten liggen, maar het duel van Victoria’03 werd gestaakt.

Koenraads: ,,Het is de vraag wanneer die wedstrijd wordt ingehaald, zondag zullen we denk ik nog geen kampioen kunnen worden. Dan de week erop maar, thuis. Maar hoe dan ook: wij zijn klaar voor de finale, wanneer die ook mag zijn.”