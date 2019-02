Hoeven verliest na heuse ‘Schalk-show’, Rijen en Unitas'30 delen punten na 'knotsgek duel’

Hoeven - Beek Vooruit 1-5 (1-3) 0-1 Loek Schalk, 1-1 Erwin Roks, 1-2 Loek Schalk, 1-3 en 1-4 Joost Schalk, 1-5 Loek Schalk (pen.)

Beek Vooruit-trainer Arno Gabriels had zijn Schalkjes eindelijk weer eens zien excelleren. “Na de rode kaart van Stijn Kerstens hebben we de wedstrijd professioneel uitgespeeld,” zei hij. “We hebben alleen verzuimd de uitslag nog hoger te laten uitvallen.”

Sarto - JEKA 3-1 (2-0) 1-0 Bram van Eijden, 2-0 Tim Dominicus, 2-1 Noel Sipkens (pen.), 3-1 Van Eijden.

,,Sarto had meer de wil om te winnen", zei JEKA-trainer Bas Liebregts. ,,Wij waren inspiratieloos.”

WSC - Madese Boys 1-2 (1-0) 1-0 Moumir Maamar, 1-1 Bjorn de Bruijn, 1-2 Quiton van de Kieboom.

Madese Boys-trainer Mark Klippel: ,,Een hele lekkere zege. We maken een grote stap richting de bovenste plaatsen. Mooi dat Quinton vandaag beslissend was.”

Zundert - VOAB 1-2 (0-1) 0-1 Mustapha Houba, 1-1 Tim Englebert, 1-2 Pieter van der Heijden.

Ger Musters, trainer van Zundert, sprak van een ‘zure nederlaag’. ,,Het was een nipt verlies. VOAB was voetballend beter, maar op basis van het aantal kansen en onze inzet was een gelijkspel verdiend geweest.”

Zeelandia-Middelburg - Cluzona 2-2 (1-1) 0-1 Jeroen Hack, 1-1 Geraldi Geerman, 1-2 Wesley Smits, 2-2 Jörn Soethout.

Cluzona kwam op 0-1 nadat slecht uitverdedigen werd afgestraft. Nog voor rust werd het 1-1. Ook na rust kwamen de Wouwenaren op voorsprong. De zege leek binnen maar de slotminuut gooide roet in het eten.

Rijen - Unitas’30 3-3 (3-0) 1-0 Bram Weijerman, 2-0 Joey Jacobs, 3-0 Freek Trommelen, 3-1 Papito Puriel, 3-2 Mohamed El Moussaoui, 3-3 Puriel.

,,Een knotsgek duel”, zo bestempelde Unitas'30-trainer Kees de Rooij. ,,Rijen was voor rust bijzonder effectief waar wij de kansen lieten liggen. Na rust toonden wij veerkracht.” Rijen-teammanager Hugo van de Groes zag, logischerwijs, een wedstrijd met twee gezichten. ,,In de tweede helft werden we wat naar achteren gedrukt en hadden we moeite met de hoge ballen die zij speelden. De gelijkmaker van Unitas'30 was discutabel en wij hadden zelf nog een strafschop verdiend in de slotfase.”