Hoeven-trainer Koenraads wil druk wegnemen: 'Ik blijf gereserveerd'

Nadat Hoeven vorig seizoen bijna promoveerde - in de finale van de nacompetitie ging het mis - tot ieders verbazing, draait de ploeg dit seizoen opnieuw goed mee. In sommige kringen wordt Hoeven tot titelfavoriet gebombardeerd. ,,Daar baal ik soms wel een beetje van. Natuurlijk, ik snap het wel gezien het feit dat we de minste verliespunten hebben, maar tegelijkertijd kunnen we heel kwetsbaar zijn. Daarom blijf ik gereserveerd", geeft Koenraads aan.

Druk

,,Of ik Hoeven ook dé titelfavoriet vind? In mijn hart vind ik daar wel iets van, maar daar wil ik het niet over hebben. We moeten ons niet verstoppen, we staan niet voor niets waar we nu staan", gaat hij verder. Heel beschermend, vervolgens: ,,Laat de druk maar bij mij liggen, niet bij de groep."

Bovendien is de weg nog lang: Hoeven speelt nog negen wedstrijden. ,,Er doen nog vier ploegen mee. We spelen ook nog twee wedstrijden uit de tweede periode, tegen FC Bergen en Breskens. Twee laagvliegers, maar twee ploegen tegen wie we dit seizoen gelijk gespeeld hebben."

Beladen

De titelstrijd kent zondag een echte kraker. Hoeven gaat op bezoek bij Gastel. Een derby én een topper. ,,Op de training, tijdens de warming-up of in de rondo, gaat het er wel over. De spanning valt wel mee, bij mij. Tegen de ploegen onderin hebben we het vaak moeilijker. Maar natuurlijk is het wel een beladen wedstrijd. Of je zet ze op afstand, of ze komen dichterbij."

Liever focust hij zich niet te veel op één wedstrijd. Graag benadrukt hij de progressie hij ziet. ,,Als je kijkt naar de ploeg waar ik mee ben gestart en de ploeg die er nu staat, zie je dat het nu een heel andere groep is. Niet qua namen, maar qua kwaliteit. De groep is veel volwassener geworden. Heel gretig ook. Daar ben ik zo trots op."