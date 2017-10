Hoeven nog altijd leider, Victoria'03 en Roosendaal klimmen

zondag 3AHoeven is nog altijd de koploper van 3A, ondanks de remise tegen Breskens. Victoria'03 klimt na een zege op Philippine, terwijl ook Roosendaal in de buurt komt.

Hontenisse - FC Bergen 4-2 (4-0) - 1-0 Tom Rijk, 2-0 Niek Maerman, 3-0 Rijk, 4-0 Alex van Dongen, 4-1 Nick Schuurbiers, 4-2 Geert Verstraten

FC Bergen heeft een pijnlijke nederlaag geleden tegen het Zeeuwse Hontenisse. FC Bergen-trainer Patrick Vermeulen sprak over een wanprestatie van zijn team.

Terneuzen - Steenbergen 3-1 (1-1) - 1-0 Bert den Hamer, 1-1 Pieter Suijkerbuijk, (pen.)2-1 Den Hamer, 3-1 Marc Verwei

Steenbergen heeft opnieuw een nederlaag geleden. De ploeg van trainer Marco Ernest behaalde slechts drie punten uit de eerste vier duels.

Victoria'03 -Philippine 4-2 (3-1) - 1-0 Sjoerd Renne, 2-0 Faris Ouaddaf, 2-1 Sebastiaan de Meijer, 3-1 Renne, 3-2 Roland van de Wege, 4-2 Renne

Victoria'03 is erin geslaagd om Philippine te verslaan. In Oudenbosch wist de formatie van trainer Ronald van Oeveren te gaan rusten met een riante voorsprong.

RBC - Groen Wit 1-1 (0-1) - 0-1 Jonathan van Haperen, 1-1(pen.) Nicky Vromans.

''We wisten tegen de verhouding in de wedstrijd te kantelen. In de tweede helft hebben we grote kansen gemist om de wedstrijd te beslissen. Een kleine tien minuten voor tijd kreeg RBC een strafschop en moesten we de punten delen'', aldus Erbas.

UVV'40 - HVV'24 2-6 (1-2) - 1-0 Niek van Vliet, 1-1 Jasper Sponselee, 1-2 en 1-3 Omar Benkourdel, 1-4 Joshua Geertsen, 1-5 Benkourdel, 1-6 Hendrik de Maeyer, 2-6 Jonathan van Eerd.

''HVV'24 is gewoon een erg sterke ploeg. We hebben deze wedstrijd terecht verloren. We werden overklast na onze openingsgoal in de eerste helft'', aldus UVV'40-trainer Johan Gabriëls.

Roosendaal - SC Gastel 2-0 (0-0) - 1-0 Siebe Pal, 2-0 Davey Matthijssen

Roosendaal heeft zijn tweede overwinning van het seizoen geboekt. Na de rust wist de ploeg van trainer Peter Sweres het verschil te maken tegen SC Gastel. ''Het was een moeizame eerste helft. Na de rust was er een compleet ander spelbeeld en waren wij heer en meester. Onze keeper heeft het ook uitstekend gedaan in deze wedstrijd. Een terechte overwinning'', aldus Sweres.