Hoeven met vervelend gevoel de kerst in: ‘Kalkoen zal minder smaken’

Voor sommige tegenstanders kun je niets anders doen dan een diepe buiging maken. Gewoon een maatje te groot, is de conclusie. Zo’n opponent bleek Kruisland gistermiddag voor Hoeven. ,,Je ziet hier het verschil tussen de bovenste ploegen en de rest. Kruisland is een fantastisch team, met zo veel beweging en onvoorspelbaarheid op het middenveld en twee topspelers op de flanken”, was de realistische blik van John Taks, die de afwezige Hoeven-trainer Eric Koenraads verving.

Die vleugelspelers bleken gistermiddag een plaag voor de Hoevense defensie. Achraf Chouiter en Tom Schipper waren betrokken bij bijna alle zeven doelpunten. Chouiter met zijn zo kenmerkende versnelling, geen enkele back houdt hem dan bij. Schipper heeft een sterke actie in huis, waarbij hij steevast goed gebruik maakt van zijn bonkige lichaam, maar hij kan ook iemand vrij voor doel zetten met een splijtende steekpass.

Schipper is één van de sterkhouders binnen de selectie van Kruisland. Voor die ploeg komt de winterstop eigenlijk te vroeg, met zes overwinningen en één gelijkspel in de afgelopen zeven wedstrijden zijn ze bezig aan een indrukwekkende serie. ,,Maar we moeten geen dikke nek krijgen”, stelde Kruisland-trainer Natalino Storelli. ,,Het doel is zeker de top drie. Al moeten we met onze beide benen op de grond blijven staan.”

Voor Hoeven wordt het nog een helse klus om zich veilig te spelen. Taks heeft daar echter veel vertrouwen in. ,,Het is misschien gek om te zeggen na een 0-7-nederlaag, maar ik vind dat mijn ploeg een compliment heeft verdiend. We hebben in het begin nog best wat mogelijkheden gehad en zijn ondanks de rode kaart en forse achterstand blijven knokken. De kalkoen zal door deze nederlaag wel even wat minder lekker smaken.”