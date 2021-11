Hoeven maakt einde aan zegereeks Schijf, UVV'40 buigt in paar minuten achterstand om bij Victoria'03

zondag 3aNa drie zeges op rij weet Schijf weer wat verliezen is. Het verloor in eigen huis door de eerste twee doelpunten van het seizoen van Hoeven-spits Rick Braspenning.

Schijf - Hoeven 1-2 (0-2). 0-1 en 0-2 Rick Braspenning, 1-2 Falco Potters.

Hoeven-spits Rick Braspenning heeft zijn doelpuntenproductie dit seizoen geopend tegen Schijf. ,,En dat hadden er meer dan twee kunnen zijn", vertelt Hoeven-trainer Gijs Smulders. ,,De eerste helft was duidelijk voor ons, we kwamen terecht op een 0-2-voorsprong. We kwamen zwak uit de kleedkamer. Daarna had ik eigenlijk een offensief van Schijf verwacht, maar die bleef uit. Wij misten diverse kansen, de score had veel hoger kunnen uitvallen.”

Schijf-trainer Jan Hereijgers baalde van de in zijn ogen terechte nederlaag. ,,De eerste helft was echt slecht van onze kant, Hoeven profiteerde van ons slordige spel en kwam verdiend op voorsprong. Na rust gaven we nog vier grote kansen weg, maar gelukkig bleef het bij 1-2. Dat gaf de krachtsverhoudingen overigens goed weer, Hoeven was beter, maar het is ook weer niet zo dat we compleet weggespeeld werden.”

Victoria'03 - UVV'40 1-2 (1-0). 1-0 Sjoerd Renne, 1-1 Sjoerd den Dekker, 1-2 Lucas Umar.

Halverwege de eerste helft kopte Sjoerd Renne de 1-0 binnen. Het was mede te wijten aan de keeper van UVV’40 dat Victoria’03 voor rust de voorsprong niet wist te verdubbelen. ,,We hebben gespeeld met veel spelers die normaal niet in het eerste uitkomen”, zei UVV’40-trainer Jeroen Polman. ,,In de eerste helft kwamen wij er niet aan te pas en was Victoria oppermachtig. In de rust hebben we afgesproken meer en hoger druk te zetten. Dat betaalde zich uit.”

De uitploeg kwam door veel inzet en doorzettingsvermogen op gelijke hoogte. Een penalty werd nog gekeerd door Victoria’03-keeper Giovanni van Beek. Het bleek het startsignaal te zijn van een Ulvenhouts offensief waar Victoria’03 geen antwoord op had. In drie minuten tijd gaf de ploeg van trainer Danny Mathijssen de wedstrijd volledig uit handen. ,,De 1-2 was echt geweldig. Jeugdspeler Mika Gelens gaf een prachtig hakballetje op Lucas Umar, waardoor hij ons tien minuten voor tijd naar de overwinning kon schieten. Dit is echt een hele mooie zege”, aldus Polman.