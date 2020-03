Hoeven heeft geen enkele moeite met Steen, Gastel doet slechte zaken in titelstrijd

DSE - Gastel 2-1 (2-0). 1-0 Pieter Foesenek (pen.), 2-0 Pjotr Hendrickx, 2-1 Mathijs Nagtzaam.

Gastel leed, na RBC-uit (1-0, competitie) en Cluzona-uit (3-2, beker) de derde nederlaag in een week. ,,Verdiend verloren”, oordeelde Gastel-trainer Johan van Batenburg. ,,We moeten de ranglijst even laten voor wat het is en ons focussen op ons eigen spel.” DSE-trainer Willem Lambregts deelde complimenten uit aan zijn ploeg. ,,Na mindere wedstrijden hadden we gesleuteld aan wat tactische aspecten en dat pakte goed uit.”

Schijf - Terneuzen 2-1 (1-1). 0-1 Marc Verwei, 1-1 Bas Adriaensen, 2-1 Dennis van Nijnatten.

Schijf pakte bonuspunten tegen titelkandidaat Terneuzen. Schijf-trainer Jan Hereijgers zag een taaie pot. ,,We knokten ons in de wedstrijd tegen een sterke tegenstander. Na de 2-1 leek Terneuzen iets weg te zakken tot hun slotoffensief volgde. In de laatste tien minuten overleefden we enkele hachelijke situaties en ontsnapten we aan een mogelijk terechte strafschop tegen.”

Victoria’03 - MOC’17 0-3 (0-3). 0-1 Tom van Riessen, 0-2 Hein Loman, 0-3 Van Riessen.

Victoria’03 leverde volgens trainer Danny Mathijssen een wanprestatie. ,,Geen beleving, geen strijd, het was het allemaal net niet. Een gemiste penalty vlak voor tijd was tekenend voor de middag.” MOC’17-trainer sprak van ‘een regelmatige overwinning’.

RBC - Zundert 5-1 (0-0). 1-0 Yoran de Bruijn, 2-0 en 3-0 Marouane Hamdoune, 3-1 Nicky Goossens, 4-1 Klacson Soares Wanderley, 5-1 Anass el Gamali.

Zundert-trainer Jack Sweres was na afloop ‘doodziek van de nederlaag’. ,,Binnen een kwartier gaven we drie goals weg, ongelooflijk. Daar zag ik het verschil tussen jongens en mannen. Mijn spelers leken onder de indruk van het stadion, terwijl het gewoon derdeklassevoetbal is. RBC-trainer Koos Waslander vond de uitslag ook wat geflatteerd, maar dat hadden we aan onszelf te wijten. We pakten nul gele kaarten, dat zegt misschien genoeg over onze instelling binnen de lijnen.”

Steenbergen - VVR 1-1 (1-0). 1-0 Ahmed Dahir, 1-1 Stef van Nispen.

Een incompleet VVR pakte op de valreep een punt in Steenbergen. ,,We moesten roeien met de riemen die we hadden en voorlopig gaat dat nog goed”, vertelde VVR-trainer Mark Schuiten na afloop. Steenbergen-trainer Robin Borremans baalde hardop. ,,We hadden vijf honderdprocentkansen, maar maakten die tweede treffer niet.”

Hoeven - Steen 4-1 (2-0) 1-0 Rick Braspenning, 2-0 Jurgen Pertijs (pen.), 3-0 Jim Franssen, 4-0 Erwin Roks, 4-1 Michiel Standaert.

Voorafgaand aan de wedstrijd zei Hoeven-trainer Eric Koenraads al dat hij enkel genoegen nam met een overwinning tegen Steen. ,,Een gelijkspel is verlies, dat heb ik tegen mijn jongens gezegd”, aldus Koenraads. De spelers van Hoeven volgde de uitspraak van de trainer op en kende geen enkele moeite met hekkensluiter Steen, dat na zondag op maar liefst twaalf punten achterstand staat van nummer dertien MOC’17.

Opmerkelijk was de tweede gele kaart voor Hoeven-verdediger Joost Blaauwhof in de 34ste minuut. Blaauwhof kampte even daarvoor met een hamstringblessure en werd in het veld hieraan behandeld. De centrumverdediger moest volgens de regels naar de zijlijn en wachten op het signaal van scheidsrechter Daniel Jansen. Waar de Hoeven-verdediger een handgebaar van de scheids zag om terug het veld in te komen, daar gaf de scheids na afloop aan het signaal nooit te hebben gegeven. ,,Plots stond hij weer binnen de lijnen en moest ik volgens de regels een gele kaart geven. Voor de speler extra vervelend omdat hij al een gele kaart had op dat moment.”

Ook zonder Blaauwhof ging het Hoeven gemakkelijk af. Rick Braspenning kopte na amper tien minuten voetballen een perfecte voorzet van Arjan Braat binnen. Jurgen Pertijs schoot vlak voor rust vanaf elf meter Hoeven al naar een veilige 2-0-ruststand. In een wat gezapige tweede helft liep Hoeven mondjesmaat uit naar 4-0 dankzij doelpunten van Jim Franssen en Erwin Roks. Steen-aanvoerder Michiel Standaert scoorde vlak na de 4-0 een doelpunt voor de statistieken.