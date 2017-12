Hoeven en Koenraads met elkaar door: 'Ik ben nog niet klaar'

Dat is de uitkomst van de gesprekken die de twee partijen voerden. ,,Ze waren vol lof. Het bestuur was unaniem en ook de spelersgroep staat erachter, dat is belangrijk", lichtte Koenraads toe.

Ondanks wat aanbiedingen van andere clubs koos de Bredanaar ervoor te verlengen. ,,Het was niet moeilijk. Ik heb het al eerder gezegd: Hoeven is als een warm bad. Het is een prima club. Bovendien heb ik het gevoel dat ik nog niet klaar ben hier."

Hardop zeggen dat hij met Hoeven naar de tweede klasse wil zal Koenraads niet doen. ,,Stabiliteit is het belangrijkst, die stabiliteit is er nu al een tijd, dat is goed. De top vier is nog altijd het doel, zoals het nog altijd de ambitie is om mee te doen om de prijzen, meedoen om promotie. Het zou mooi zijn als dat lukt, maar het is geen harde eis", aldus Koenraads.

De trainer is bezig aan zijn tweede seizoen bij Hoeven. Vorig seizoen greep hij net naast promotie naar de tweede klasse: in de finale van de play-offs was Unitas'30 te sterk. Nu staat Hoeven tweede in zondag 3A, achter Gastel. Hiervoor was Koenraads actief bij Groen Wit, de club waar hij als voetballer groot werd.