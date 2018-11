Hoe Moerse Boys een luxe amateurclub werd: ‘Opeens werden we verplicht om te douchen na de wedstrijd’

Met drie zitten ze te wachten aan de bar in de kantine. Oranje-witte sjaal om: supporter ben je ook binnen in een verwarmde ruimte. Op iedere willekeurige zaterdag of zondag hadden we Jos Goossens (86), Ludo Vriends (57) en Kees Kuijstermans (73) hier kunnen treffen, want ze zijn bij nagenoeg alle thuiswedstrijden van hun club Moerse Boys present. Maar voor de zekerheid hebben we toch maar een afspraak gemaakt. Het trio aan de bar maakt deel uit van het immaterieel erfgoed van de club uit Klein-Zundert.