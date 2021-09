Hoe Mejres van Baronie naar de Maltese profcompetitie verkaste

ex-NAC De bijzondere reis van Richelor Sprangers: van een interland tegen Messi naar de tweede klasse

8 september Hij speelde in De Kuip, stond tegenover Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en als international van Haïti trof hij Lionel Messi. Nu gaat Richelor Sprangers (23) verder in het amateurvoetbal. ,,Ik had nog nooit van Kruisland gehoord. Maar deze club is echt uniek.”