Hoe komt een amateurclub aan een nieuwe trainer en vice versa?

Vechtpar­tij bij amateur­voet­bal­club en grensrech­ter naar het ziekenhuis bij duel: ‘Alles staat op camera, we weten wie de dader is’

Twee voetbalwedstrijden zijn zondagmiddag ontsierd door opstootjes: het duel tussen RKKSV uit Rosmalen en het Gelderse Buren in de vierde klasse E is zelfs helemaal gestaakt, de wedstrijd tussen het Gelderse MEC’07 en RKVSC uit het Brabantse Velddriel in de vijfde klasse B lag ook even stil, maar werd alsnog uitgespeeld.

12 december