Hoe Dongen het cynisme te boven kwam en de top van de derde divisie beklom

overzicht Geen kampioenen? Dit betekent de beslissing van de KNVB voor de West-Brabantse clubs

31 maart Het hoge woord is eruit: het amateurvoetbalseizoen 2019-2020 is ten einde, zo maakte de KNVB bekend. Er zullen geen promoties en degradaties plaatsvinden. Wat betekent dat voor de West-Brabantse amateurvoetbalclubs? Een overzicht per klasse.