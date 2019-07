Hoe de 15-jarige Dave Schoenmakers doorbrak bij dorpsclub Achtmaal

Rood-Wit en Unitas’30 balen van ontbreken derby: ‘We liggen amper drie kilometer uit elkaar’

16 juli Het was een van de opvallende zaken aan de competitie-indelingen die de KNVB maandag openbaarde. Eersteklassers Rood-Wit en Unitas'30, gelegen op steenworp afstand van elkaar, zitten niet bij elkaar in de competitie. De ploeg uit Sint Willebrord is in district West geplaatst, terwijl het elftal uit Etten-Leur in district Zuid zal spelen.