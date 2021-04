Hij trainde veel clubs en zette ooit zijn zoon uit de selectie, nu stopt René van Nijnatten als trainer

Na 22 jaar trainerschap, waarvan 15 jaar als hoofdtrainer in het West-Brabantse amateurvoetbal sluit René van Nijnatten het boek. ,,Ik heb van alle ingrediënten van het voetbal mogen proeven. Ik heb als trainer gele en rode kaarten gehad, periodetitels gewonnen, promoties en een degradatie meegemaakt. Ik heb er enorm van genoten, maar het is mooi geweest.”

Dit seizoen trainde Van Nijnatten voor het eerst sinds hele lange tijd geen team. Nog voordat het vorige seizoen afgebroken werd had hij besloten een sabbatical te nemen. ,,Eens kijken of ik het erg zou missen, dat bleek niet zo te zijn. Ik heb een nieuwe hobby en geniet van mijn vrije tijd.”

Samen met zijn hond loopt hij hard, een individuele sport waarbij de trainer niet langer afhankelijk is van een spelersgroep.

Mentaliteit

Van Nijnatten is gek van het spelletje en ontzettend fanatiek, maar daar schuurt het tegenwoordig. ,,Ik ben een trainer die zijn spelers motiveert, beleving en inzet vind ik belangrijk. Maar de mentaliteit van die gasten is tegenwoordig anders. Als de vriendin jarig is, komen ze niet. Een weekendje weg tijdens het seizoen komt ook te vaak voor. Het is geen zwaar verhaal, maar ik ben een beetje ouderwets. De kloof tussen de huidige generatie spelers en mijn persoon wordt te groot.”

Via zijn zoon rolde Van Nijnatten in het trainersvak. ,,Een toenmalig bestuurslid van SAB kon je echt inpalmen. Hij vroeg me het team van mijn zoontje bij wedstrijden te begeleiden. Na de eerste keer werd me verteld dat het er ook bij hoorde om ze training te geven.” Het waren misschien wel de mooiste jaren: ,,De jeugd kun je nog kneden, zie het als een bonk klei. Bij senioren is de klei stug, dan is het moeilijker om er een andere vorm aan te geven.”

Quote Je moet ze voor je winnen, want ze moeten wel voor jou door het vuur gaan René van Nijnatten

Na enkele jaren jeugdtrainer bij SAB groeide hij door naar de senioren om uiteindelijk hoofdtrainer te worden. ,,Want ik wil altijd het hoogst haalbare, dus geen tweede of derde team.”

Hij liet zijn zoon debuteren maar zette hem later uit de selectie. ,,Hij wilde om de week naar zijn vriendin en de wedstrijd overslaan”, legt Van Nijnatten uit. ,,Ik heb hem gezegd dat ik zielsveel van hem houd, maar dan kun je niet in het eerste spelen. Daar dwong ik wel respect mee af.”

Prachtig

Na vijf succesvolle jaren bij SAB vond Van Nijnatten het tijd voor iets anders. Uiteindelijk stond hij langs de lijn bij Hoeven, Bavel, RSV, TVC Breda, DEVO, FC Bergen, opnieuw DEVO en The Gunners. ,,Het spelletje met die jongens is prachtig. Daar kan ik echt van genieten. Je moet ze voor je winnen, want ze moeten wel voor jou door het vuur gaan. De verantwoordelijkheid die je dan van de spelers krijgt, is mooi. Je bent continu met ze aan het spelen.”

Van Nijnatten bewaakte daarbij altijd zijn normen en waarden. ,,Ik kan mezelf in de spiegel aankijken en redelijk tevreden terugkijken. Bij iedere club waar ik trainer was kom ik graag. Natuurlijk is er in al die jaren wel eens onenigheid geweest, maar dat is ook altijd weer opgelost.”

Stopt hij voorgoed?

Voorlopig gaat het boek dicht, maar het is niet zeker dat het voorgoed gesloten is. Een eerste team zal hij niet meer trainen. ,,Maar ik ben geen oude man hè. Als mijn kleinkinderen een jaar of zes zijn ben ik nog jong genoeg om training te geven.”