Heuse shirtsoap komt Blauw Wit'81 en Waspik duur te staan, VCW walst na rust over PCP heen

PCP - VCW 2-6 (1-1) 1-0 Ibrahim Ikililou, 1-1 Joris van Duynhoven, 1-2 Ruud Baaij, 1-3 Van Duynhoven, 1-4 en 1-5 Robbie Kerremans, 1-6 Stef Simons, 2-6 Ikililou (pen.)

Voorbereidend werk van Mickey Vermeeren werd vijf minuten voor rust door Ibrahim Ikililou koelbloedig afgewerkt: 1-0. Lang kon PCP niet genieten van de voorsprong. Een aanval uit het boekje werd door Robbie Kerremans op snelheid op rechts aangespeeld. Diens voorzet werd door Joris van Duynhoven onberispelijk binnen gekopt: 1-1.

Na de pauze kwam er een ander VCW uit de kleedkamer. Nadat Ruud Baaij zijn team op voorsprong had gezet, was de weerstand van PCP meteen gebroken. Tussen de 63ste en 68ste minuut liep VCW door doelpunten van Joris van Duynhoven en twee van Robbie Kerremans simpel uit naar een 1-5-voorsprong. Dat invaller Stef Simons nog 1-6 scoorde en Ikililou vanaf de stip 2-6 scoorde was enkel voor de statistieken.

“Wij hebben toch wel problemen met het verschil tussen vierde en vijfde klasse. De meeste tegenstanders van ons spelen al enkele jaren samen. Wij moeten elk jaar opnieuw beginnen en dat kost tijd”, vertelde PCP-trainer Peter Maaskant.

VCW-trainer Arjan Kwaaitaal zag in de tweede helft meer gif in zijn team. “In de tweede helft waren we scherper en vooral fitter dan de tegenstander. Je kan je alleen verwijten dat we niet meer gescoord hebben in de tweede helft.”

RWB - Raamsdonk 5-0 (2-0) 1-0 Kevin Remie, 2-0 Sherhan Eyupoglu, 3-0 Dennis Timmermans, 4-0 Remie, 5-0 Eyupoglu.

“Het krachtsverschil was te groot. Hier konden we weinig tegenover brengen”, berustte Raamsdonk-trainer Louis Roovers.

Berkdijk - SAB 1-5 (1-3) 0-1 en 0-2 (pen.) Joris van de Lande, 0-3 Paulo Remie, 1-3 Lorenzo van Boxtel, 1-4 Bryan Bongaards, 1-5 Tony Snoeren.

“Berkdijk bleef na de rode kaart met negen man voor hun doelman hangen, We hebben het zakelijk uitgespeeld. We gaven niets weg, maar verzuimden wel om verder uit te lopen”, zei SAB trainer Meindert Dijkstra.

RFC - Dussense Boys 5-1 (3-1) 1-0 Nick Broeders, 2-0 Mickey Hoogmoed, 3-0 Broeders, 3-1 Maikel de Been, 4-1 Kevin van de Heijkant, 5-1 Frank Dikkes.

“Over de gehele wedstrijd waren we de betere ploeg, maar Dussense Boys liet de kans liggen om terug in de wedstrijd te komen”, zei RFC-trainer Mo Duzgun. “We gingen op jacht naar de 3-2 en kregen kans op kans, maar scoorden niet”, concludeerde Eric van Genderen van Dussense Boys teleurgersteld.

Right Oh - DIA 1-3 (0-1) 0-1, 0-2 en 0-3 (pen.) Remco Sluijk, 1-3 Martijn Kneepkens.

“Na de 1-0-voorsprong moesten we het afmaken. Dit lukte voor de pauze nog niet. Na de pauze behaalden wij dankzij hard werken een dikverdiende overwinning. Pas in blessuretijd kon Right Oh iets terugdoen”, gaf DIA-trainer Eric van Rooij aan.

WDS’19 - Terheijden uitgesteld tot 17 november i.v.m. 100 jubileum van WDS’19.

Blauw Wit'81 - Waspik afgelast.

Bijzondere ontwikkelingen bij Blauw Wit'81 in De Moer. De kleuren van de shirts van beide ploegen (Blauw Wit’81 in het blauw, Waspik in het zwart) zouden voor verwarring zorgen bij de scheids. Waspik had echter geen reserveshirts bij en zag geen mogelijkheid om tijdig reserveshirts uit Waspik naar De Moer te halen, een afstand van nog geen kwartier rijden met de auto. De aangeboden shirtjes van Blauw Wit werden niet door Waspik geaccepteerd. Het gevolg was dat de scheidsrechter de wedstrijd om 15.00 definitief afgelaste.

Zowel de trainer van Waspik als de trainer van Blauw Wit’81 waren het eens dat deze afgelasting wel heel erg zonde was. “Wij hadden ons uitshirt bij. Blauw Wit’81 toonde niet de bereidheid om hun witte reserveshirtjes aan te doen. Wij zagen geen kans om onze reserveshirts tijdig op te halen”, zei bezoekend Waspik-trainer Eugene van der Heijden over de reisafstand van negen kilometer.

“De uitspelende club dient voor een afwijkend shirtje te zorgen. Wij boden aan dat zij onze witte shirts zouden dragen. Dat wilden zij niet”, verklaarde Blauw Wit'81-trainer Joey Verhoeven.

Wat de gevolgen hiervan zijn voor beide clubs, was zondagavond nog niet bekend.