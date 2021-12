‘Het voetbal was de grote verliezer afgelopen zondag’

Géén enkele ruimte voor discussie. Iedere vorm van geweld in óns amateurvoetbal moet keihard bestraft worden. Wat zich zondag afspeelde in de catacomben van het Atik Stadion in Roosendaal kan absoluut níet door de beugel. Na afloop van de door RBC verloren wedstrijd ontstaat er een grote vechtpartij waarbij drie Oranjehemden een TSC’er te lijf gaan. Een schande. Het drietal krijgt ver na het laatste fluitsignaal, volkomen terecht, de rode kaart. Een blamage voor zowel de club als voor de daders. De KNVB stelt meteen een onderzoek in.

De topper tussen RBC en TSC is een thriller. De inzet is hoog, de winnaar nestelt zich stevig in de top van de tweede klasse. Bij 0-0 missen de Roosendalers een strafschop, de Oosterhouters scoren op slag van rust wél en slepen het potje uiteindelijk binnen: 1-2. De gemoederen raken verhit. Het nerveuze duel eindigt met een opstootje. De grimmige sfeer op het veld weerhoudt de selectie van TSC er niet van een - nogal provocerende - elftalfoto te maken in de middencirkel. Enkele weken geleden postten de spelers een soortgelijk kiekje na een nipte overwinning bij vv Roosendaal. Niet zo verstandig allemaal. Olie op het vuur.

Long way back

Er zit druk op in Roosendaal. De ex-eredivisionist wil niets liever dan terugkeren naar de top van de amateur-voetbalpiramide. Ga maar na: een solide vijfjarenplan, een nieuwe trainer, enkele topaanwinsten en een fors verhoogd budget. De long way back begon in de vierde klasse en gaat, na twee promoties, traag maar gestaag de goede kant op. Dit jaar moet de volgende trede beklommen worden. Een excuus is het zeker niet, maar dat de frustratie diep zit is hiermee wel deels verklaard.

Respectvol winnen en waardig verliezen, hoort bij sport. Juist bij amateursport. Beide ploegen hielden zich niet aan deze erecode. RBC deed in deze rotsituatie het juiste en zette de drie geweldplegers op de keien. De ambitieuze Roosendaalse Boys Club verliest meer dan een wedstrijd, moet zelfs vrezen voor puntenaftrek, terwijl een jennend TSC beter had moeten weten. Het voetbal was de grootste verliezer deze zondag.

Volledig scherm Columnist Johan Gabriëls © Pix4Profs/Marcel Otterspeer