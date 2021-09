‘Het voetbal krabbelt weer op. Strijdbaar, onverzettelijk, geknakt maar nooit gebroken’

De Thuisblijvers VV Don­gen-goa­lie Sprangers let extra op de keepers dit EK: ‘Juichen na een redding, daar kan ik van genieten’

3 juli Je land vertegenwoordigen op een EK. Het is iets waar de spelers van de amateurclubs in West-Brabant vooralsnog alleen van kunnen dromen. Wat zij en hun trainers wel kunnen, is de boel analyseren. Hoe beleven zij het EK? Met in aflevering 9: Wessel Sprangers, doelman van VV Dongen én sportjournalist in spé.