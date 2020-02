Het stikt van de tweelingen bij Beek Vooruit

Qua uiterlijk is het tweetal nagenoeg identiek. ,,We horen vaak dat we qua karakter dan weer totaal verschillend van elkaar zijn. Ik ben van nature wat rustiger”, lacht Teun Bulkmans. ,,Ik ben de drukste van ons twee”, bevestigt Joep even later. ,,Van jongs af aan hebben we in elk jeugdteam op één seizoen na samengespeeld. Ik zweefde wat meer tussen het eerste en het tweede elftal, Teun zat eerder vast bij de selectie.”