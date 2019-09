Het serieuze amateurvoetbal heeft er een vijand bij: spelen in een bierelftal

Column Volley? Heerlijk, al die ophef om niks

14 september Heerlijk, al die ophef om niks. De angst voor negatieve publiciteit zit ongelooflijk diep in de voetbalwereld van vandaag. Vermakelijk is het allemaal wel. Vooral kein mensch op de teentjes trappen in deze overgevoelige maatschappij, bitte.